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Haberler Yaşam Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:21

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu yaz aylarına girdiğimiz ilk günlerden itibaren araştırma konusu oldu. Yılın ikinci ve son dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihi hakkında "2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?" gibi sorular gündeme geliyor. Kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar kurbanlık alışverişi için planlara şimdiden başlarken, pek çok kişi de bayram tatili tarihleri hakkında son durumu merak ediyor. Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? İşte 2022 bayram tarihleri!

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman gibi sorular şimdiden araştırma konusu oldu. Mayıs ayında idrak edilen Ramazan Bayramı'nın ardından gözler ikinci bayram olan Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 gün olan ve hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak diye merak ediliyor. Bu kapsamda bayram tarihi Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek sorusuyla inceleniyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bayram tarihleri…

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

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Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sürecek? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, tarihi belli oldu mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak.

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