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Haberler Yaşam Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu
Giriş Tarihi: 24.07.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 16:05

Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

9 günlük Kurban Bayramı'nda tatil beldeleri tatilci akınına uğradı. Dönüş çilesi ise start aldı. Karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu! İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da trafik manzarası değişmedi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Manavgat karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilciler yurdun farklı bölgelerindeki tatil beldelerine akın etti. Bayram tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

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Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Karayolunda özellikle İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti.

Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti.

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