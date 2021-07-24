Kurban Bayramı sonrası dönüş yolculuğu başladı! Uzun araç kuyrukları oluştu

Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da trafik manzarası değişmedi. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Manavgat karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatilciler yurdun farklı bölgelerindeki tatil beldelerine akın etti. Bayram tatilini Manavgat, Alanya ve Serik başta olmak üzere Antalya'nın ilçelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Karayolunda özellikle İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti. Tatilcilerin özel araçlarıyla yola çıkmaları nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, yoğun trafikten dolayı zorlandıklarını ve gidecekleri yolun süresinin uzadığını ifade etti. Antalya'dan iç bölgelerdeki illere ulaşmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Manavgat-Akseki yolunda da kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Aynı zamanda trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından belirli noktalarda tedbirler alınırken, gerekli kontroller de sağlanmaya devam ediyor. 9 günlük bayram tatilinde bölgede ölümlü trafik kazası ve çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Akseki Bölge Trafik ekipleri karadan denetimlerini sürdürürken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yoğunluğun Pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Balıkesir'in Edremit Körfezinde kurban bayramı sonrasında dönüş yolculukları başladı. Dönüş yolunda kara yollarında araç kuyrukları oluştu. Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden büyük şehirlere dönüşler başladı. Bayram tatili boyunca bölgede tatillerini geçiren vatandaşlar cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Pazar günü aşırı yoğunluğa kalmamak isteyen vatandaşlar cumartesi gününden yollara çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir yollarında yoğunluklar yaşanmaya başladı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir mesai harcıyor. ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin, bayramın üçüncü günü başladığı dönüş yolculuğu bugün de sürüyor. Çanakkale'deki feribot iskelelerine gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girdi. Zaman zaman il merkezindeki iskelede araç yoğunluğu oluştu. Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bekleyen sürücüleri, polis ve özel güvenlik görevlileri gemiye yönlendiriyor. BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü. BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICI Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşımın akıcı olduğu görüldü.