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tarihleri 2021: ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

İslâm dünyasının heyecanla beklediği için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tarihi belli olurken gözler Kurban Bayramı tatili günlerine çevrildi. Bu doğrultuda, ne zaman, hangi ayda kutlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 2021 ve tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Giriş Tarihi: 17.03.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 08:46
Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

tarihi için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili tarihleri belli oldu. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban kesecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu yönde, ne zaman kutlanacak ve tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AYDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;

Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

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Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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