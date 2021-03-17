Kurban Bayramı tarihleri 2021: Kurban Bayramı 2021 ne zaman ve hangi ayda kutlanacak?

Kurban Bayramı tarihi için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili tarihleri belli oldu. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban kesecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu yönde, Kurban Bayramı 2021 ne zaman kutlanacak ve tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AYDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;