Haberler Yaşam Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:34

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2022 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Mübarek tarihe sayılı günler kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…