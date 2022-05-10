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Haberler Yaşam Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:34

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2022 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Mübarek tarihe sayılı günler kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

Ramazan Bayramı'nın sonrasında Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Öte yandan çalışan vatandaşlar bayramdaki resmi tatil süresini "2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak" soruları gündeme taşındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu senenin ikinci dini bayramının tarihi de duyurulmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

Yılın ikinci bayramı tarihleri şöyle:

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Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Diyanet takvimi: 2022 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını değiştirebilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZLA BİRLEŞECEK Mİ?

12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili yaşanacak.

Bayram günlerinin bu milli günle birleşmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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