KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyenler için bayram tarihleri büyük önem taşıyor. Özellikle çalışan kesim, izinlerini buna göre ayarlayabilmek için bayramın hangi günlere denk geldiğini merakla araştırıyor. Otel ve ulaşım rezervasyonlarını yapacak olan tatilciler, planlarını netleştirmek adına takvimlerini gözden geçiriyor. Peki, 2025 yılında Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor ve toplamda kaç gün tatil olacak?