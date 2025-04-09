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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:23
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Ramazan Bayramı'nın sona erdi. 2025 yılı resmi tatil takvimiyle Kurban Bayramı'nın tarihi de netleşti. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle bayram her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken kutlanıyor. Bayram günleri ise her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. İşte, Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte Diyanet takvimi