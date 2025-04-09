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Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:23

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Ramazan Bayramı'nın sona erdi. 2025 yılı resmi tatil takvimiyle Kurban Bayramı'nın tarihi de netleşti. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle bayram her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken kutlanıyor. Bayram günleri ise her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. İşte, Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte Diyanet takvimi

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyenler için bayram tarihleri büyük önem taşıyor. Özellikle çalışan kesim, izinlerini buna göre ayarlayabilmek için bayramın hangi günlere denk geldiğini merakla araştırıyor. Otel ve ulaşım rezervasyonlarını yapacak olan tatilciler, planlarını netleştirmek adına takvimlerini gözden geçiriyor. Peki, 2025 yılında Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor ve toplamda kaç gün tatil olacak?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona bulacak.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

2025 KURBAN BAYRAMI

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı, arefe günü ile birlikte toplamda 5 gün sürüyor. Bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor, hafta sonu devam edip haftanın ilk günü son buluyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle netleşti! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe