Kurban Bayramı tatili ayın kaçında ne zaman başlayacak? Diyanet ile 2021 Kurban Bayramı ne zaman, resmi tatil kaç gün olacak? İşte Arefe, 1. 2. 3. ve 4. gün tarihleri!

Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz Kurban Bayramı, Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri ile yer aldı. Bu noktada tarihin de yaklaşması ile binlerce vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan bayramını geride bırakırken özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 takvimi ile duyuruluyor. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, resmi tatil kaç gün olacak? İşte tüm detaylar…