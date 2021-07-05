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Haberler Yaşam Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?
Giriş Tarihi: 05.07.2021 20:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 20:30

Bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası milyonlar 2021 Kurban Bayramı resmi tatil süresinde çevrildi. 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan ve senenin ikinci dini bayramında her sene olduğu gibi kamu ve özel sektörde resmi tatil ilan edilecek. Ancak hafta içine denk gelen bayramın kaç gün tatil olacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Buna göre; "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman ayın kaçında başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında tatile ilişkin açıklamada bulunması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün resmi tatil olacak, 9 gün mü? İşte merak edilen detaylar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? Bu sene 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?

Milyonlar gözünü Cumhurbaşkanı'ndan gelecek olan Kurban Bayramı resmi tatili açıklamasına çevirdi. 2021 yılında 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan dini bayramın kaç gün tatil olacağı konusu merak ediliyor. Özellikle özel sektör ve kamuda hizmet vermekte olan vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman ayın kaçında başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Buna göre; 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, kaç gün resmi tatil olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? Bu sene 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. Günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

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Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? Bu sene 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? Bu sene 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?

Kurban satış ve kesimine ilişkin kurallar belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? Bu sene 2021 Kurban Bayramı ne zaman ve ayın kaçında ve hangi gün?
Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "kurban kesim elemanı" kursu düzenlenecek. Kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya kurban kesim elemanı kurslarından alınmış kurs bitirme belgesi ve hijyen eğitimi belgesi olanlar görevlendirilecek.
Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.
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