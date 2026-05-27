Kurban Bayramı’nın değişmeyen manzarası: İşte Türkiye genelinde yaralanan acemi kasaplar, kaçan kurbanlıklar...

"SABAHTAN BU YANA 20 DANA KESTİK"

Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne gelen Yiğit Öztürk ise kasaba yardım ederken elini kesti. Asıl mesleğinin şoförlük olduğunu belirten Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" diye konuştu. Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.