Haberler Yaşam Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzarası: İşte Türkiye genelinde yaralanan acemi kasaplar, kaçan kurbanlıklar...
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:52

Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzarası: İşte Türkiye genelinde yaralanan acemi kasaplar, kaçan kurbanlıklar...

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından alışıldık 'acemi kasap' haberleri gecikmedi. "13 dakikada kurbanı keserim" diyerek parmağını kesenlerden, kaçan kurbanlıktan korunmak için evinin bodrumuna sığınanlara kadar birçok vatandaş bayramın ilk gününü hastanelerin acil servislerinde geçirdi. Sadece Şanlıurfa'da 232 kişi yaralandı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler...

DHA
İHA
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından alışıldık 'acemi kasap' haberleri gecikmedi. "13 dakikada kurbanı keserim" diyerek parmağını kesenlerden, kaçan kurbanlıktan korunmak için evinin bodrumunda mahsur kalanlara kadar yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. İşte Adana'dan Şanlıurfa'ya, Çorum'dan Samsun'a hastanelerin acil servislerine akın eden acemi kasapların detaylı bilançosu...

Bayram namazının ardından tüm yurtta olduğu gibi kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Ancak bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesiyle ve kesici aletlerle yaralandı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

ADANA: "KURBAN YERİNE KENDİ KANINI AKITTI"

Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar yine hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın, tedavi olmak için bir arkadaşıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne geldi. Acemi kasabın arkadaşı olayı şu sözlerle anlattı:

"13 DAKİKADA KURBANI KESİP PARÇALAYACAĞIM"

"Bize 'Ben kasabım' dedi, '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı."

"SABAHTAN BU YANA 20 DANA KESTİK"

Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne gelen Yiğit Öztürk ise kasaba yardım ederken elini kesti. Asıl mesleğinin şoförlük olduğunu belirten Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" diye konuştu. Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.

ŞANLIURFA: 232 YARALI VE "1 MİLYON TL VERSEM ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK" PİŞMANLIĞI

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaşanan dikkatsizlikler nedeniyle 232 kişi hastanelere başvurdu. Belirlenen kesim alanlarında ve evlerinin önünde kurban kesen vatandaşlar, el, kol ve ayaklarından yaralanırken, bazıları da hayvanların darbelerine maruz kaldı.

"KASAPLIK HERKESİN İŞİ DEĞİLDİR"

İlk müdahaleleri tamamlanan yaralıların büyük bölümü taburcu edilirken, ameliyata girmeyi bekleyen Cuma Yıldız'ın acemi kasaplara uyarısı dikkat çekiciydi: "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara da şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. İşiniz olmayan işi yapmayın.

"BİRAZDAN AMELİYATA GİRECEĞİM"

Kasaba 5-10 bin lira verin, riskli işler yapmayın. Ben elimi kestim, birazdan ameliyata gireceğim. 100 bin lira değil, 1 milyon TL de versem artık bu başparmağım eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam herkes bu işi yapmasın."

ÇORUM: KAÇAN KURBANLIĞIN SALDIRISINDAN BODRUMA SIĞINARAK KURTULDU

Çorum'un Gürpınar Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Durmuş Kalınbacak'ın kesmek istediği kurbanlık hayvan kurtularak kaçmaya başladı. Evin bahçesinde saldırgan tavırlar sergileyen hayvandan kendini korumak isteyen Kalınbacak, evin bodrum katına sığındı.

OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kurbanlığın bodrum kapısının önünden ayrılmaması sebebiyle Kalınbacak mahsur kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan Kalınbacak'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurbanlık ise veteriner müdahalesiyle sakinleştirici iğne atılarak zapt edilebildi.

Samsun, Bursa ve Sivas'ta Acil Servisler Doldu

Samsun: Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne akın eden yaralılardan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" derken; Metin Şen ise "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" ifadelerini kullandı.

Bursa: Özellikle İnegöl ilçesindeki hastanelerde büyük yoğunluk yaşandı. Ambulansların ve özel araçların biri gidip biri gelirken; vatandaşlar boynuz darbeleri, bıçak kesikleri ve et parçalama esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Sivas: Kurban kesim noktalarındaki hareketlilik acil servislere taşındı. Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran vatandaşların genellikle el, kol ve bacaklarından yaralandıkları görüldü. Hastalar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

OLTU'DA ACEMİ KASAPLAR ACİL SERVİSTE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimleri sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını kasapların belirlediği kesim alanlarında kestirirken, bazı vatandaşlar ise kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih etti. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu.

Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne öğle saatlerine kadar kendini kesen 10 kişinin başvurduğu öğrenildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 40'A YAKIN ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU

Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesimi devam ederken, kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Hayvan kesimi esnasında bıçak ve kesici aletle ya da hayvan tepmesinden dolayı yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 40 kişinin kurban kesimi esnasında yaralanarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'TE ACEMİ KASAPLAR ACİLLERİ DOLDURDU

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, dikkatsizlik sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kent merkezi ile ilçeler, beldeler ve kırsal mahallelerde kurban kesimine yardım eden vatandaşlar, bıçak, satır ve hayvan darbeleri nedeniyle yaralanarak hastanelere başvurdu. Özellikle el, kol, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, başta Şehitkamil Devlet Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı. Acemi kasapların yoğunluğu nedeniyle hastanelerde hareketli anlar yaşandı.

"ELİME 3 DİKİŞ ATTILAR"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hatice Durnaoğlu, "Kurbanlık asılıydı, ağırlık fazla olduğu için ip kaldırmadı ve düştü. Bıçakta elime değdi. Hastaneye geldim ve elime 3 dikiş attılar" dedi.

"ACEMİ KASAPLIĞIM TUTTU"

10 adet kurbanlığın 9'unu kestiğini, sonuncusunda ise acemi kasaplığının tuttuğunu söyleyen Mahmut Güneş, "10 adet koyunumuz vardı. 9'unu kestim, sonuncu kurbanlıkta elimi kestim. Acemi kasaplığım tuttu. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Muhtemelen ameliyat olacakmışım. Çünkü derin bir şekilde kası kesmişim" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMDE YORGUNLUK VARDI, ELİMİ KESTİM"

Fatih Cihan ise yorgunluktan dolayı elini kestiğini belirterek, "Kurbanlıkları kestiğim esnada üzerimde bir yorgunluk vardı, ciğeri çıkarırken elimi kestim. Şu anda da tedavimi oldum, evime gidiyorum" diye konuştu.

