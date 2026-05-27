Kurban Bayramı'nın değişmeyen manzarası: İşte Türkiye genelinde yaralanan acemi kasaplar, kaçan kurbanlıklar...
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:52
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanından alışıldık 'acemi kasap' haberleri gecikmedi. "13 dakikada kurbanı keserim" diyerek parmağını kesenlerden, kaçan kurbanlıktan korunmak için evinin bodrumuna sığınanlara kadar birçok vatandaş bayramın ilk gününü hastanelerin acil servislerinde geçirdi. Sadece Şanlıurfa'da 232 kişi yaralandı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler...