Kurban eti ilk gün yenir mi, hemen pişirilir mi? Kurban Bayramı’nda et kesildikten kaç saat sonra yenir-tüketilir?

KURBAN ETİ PİŞİRİMEDEN ÖNCE YIKANIR MI?

Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından önem arz etmektedir. Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğuması ve katılaşması beklenmelidir. Eti işlemek için en doğru zaman dilimi, kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır.

Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşıldığında bu kısımların yıkanmak yerine kesilmesi önerilir. Çünkü etin yıkanması, bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur.