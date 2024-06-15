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Kurban eti ilk gün yenir mi, hemen pişirilir mi? Kurban Bayramı'nda et kesildikten kaç saat sonra yenir-tüketilir?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
19:35
Kurban eti ilk gün yenir mi, hemen pişirilir mi? Kurban Bayramı'nda et kesildikten kaç saat sonra yenir-tüketilir?
Kurban Bayramı ilk gününden itibaren kurban kesim işlemleri başlayacak. Eve getirilen ve dağıtılan etlerin pişirme süresi de bu noktada gündemde. Kurban eti ilk gün yenir mi, ne zaman yenir gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Dinlendirilmesi tavsiye edilen etin kaç saat sonra pişirilmesi uygun merak konusu. Peki; kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir, hemen yenir mi? İşte, yanıtı!