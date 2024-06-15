Kurban eti nasıl saklanmalı, saklama koşulları neler? Kurban eti nasıl muhafaza edilir, kaç saat sonra buzluğa konur?

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban kesildikten sonra etteki sinirler hala canlı olabileceği için hemen tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Bu nedenle umanlar, bayramın ilk günü kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi ve dinlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada kurban etlerinin nasıl saklanacağı konusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

Kurban etlerinin saklanması için belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konularak ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 saat bekletilmesi gelmektedir.