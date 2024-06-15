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Kurban eti nasıl saklanmalı, saklama koşulları neler? Kurban eti nasıl muhafaza edilir, kaç saat sonra buzluğa konur?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
19:34
Kurban eti nasıl saklanmalı, saklama koşulları neler? Kurban eti nasıl muhafaza edilir, kaç saat sonra buzluğa konur?
Kurban Bayramı 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak ediliyor. Kurban kesme ibadetlerini gerçekleştirecek İslam alemi etleri pay ederken saklama yöntemlerine dair de araştırmalara hız kazandırıyor. Kurban eti nasıl saklanmalı en çok merak edilenler arasında. Uzmanlar eti hemen buzdolabına koymayı tavsiye etmiyor. Peki; Kurban Bayramı'nda et nasıl muhafaza edilir, kurban eti kesildikten kaç saat sonra buzluğa konur, yıkanır mı? İşte, detaylar...