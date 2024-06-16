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Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
10:35
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibarıyla başladı. Farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Birçok kişi yıl içinde tüketmek üzere kesilen etlerin bir kısmını kıyma halinde buzluklarda saklayacak. Bu noktada kesimden ne kadar zaman sonra etlerin kıyma haline getirilebileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, kaç gün sonra? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir? İşte detaylar.