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Haberler Yaşam Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 10:35

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı bugün itibarıyla başladı. Farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, kurban kesim yerlerine akın etti. Birçok kişi yıl içinde tüketmek üzere kesilen etlerin bir kısmını kıyma halinde buzluklarda saklayacak. Bu noktada kesimden ne kadar zaman sonra etlerin kıyma haline getirilebileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, kaç gün sonra? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir? İşte detaylar.

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramın ilk günü itibarıyla kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Akabinde ise kurban eti ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Bu nedenle etin kesiminden ne kadar zaman sonra kıyma haline getirilebileceği merak ediliyor. Kıymanın uzun süre dayanması ve pişirildiğinde kokmaması için bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kıymanın kokmaması için ne zaman çekilmeli, kaç gün beklemek gerekir? İşte yanıtı!

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR, HEMEN ÇEKİLİR Mİ?

Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

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Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olmanız gerekir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir.

Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu nedenle poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

KIYMANIN KOKMAMASI İÇİN NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Uzmanlar, kurbanlık etin hemen kıyma olarak çektirilmemesi gerektiğini söylüyor. Dinlendirilip etin kanının süzülmesinin sağlanması böylelikle kıymanın daha lezzetli hale geleceği belirtiliyor.

Kanı süzülmeyen kıymanın kokusu daha sonra yemek yaparken rahatsız edici olabilir.

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?
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