Kurban eti ne zaman kıyma çekilir? Kurban eti kesildikten sonra hemen kıyma yapılır mı, kaç gün dinlenmesi gerekir?

Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramın ilk günü itibarıyla kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Akabinde ise kurban eti ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşacak. Bu nedenle etin kesiminden ne kadar zaman sonra kıyma haline getirilebileceği merak ediliyor. Kıymanın uzun süre dayanması ve pişirildiğinde kokmaması için bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Peki kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kıymanın kokmaması için ne zaman çekilmeli, kaç gün beklemek gerekir? İşte yanıtı!