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Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birtakım konulara yönelik araştırmalar artış gösterdi. Bunlardan bir tanesi de "Kurban keserken hangi dualar okunur?" konusu. Kurban kesimi ibadetini İslami usullere uygun bir şekilde, Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyor. Kurban kesimin okunan dualar nelerdir, nasıl niyet edilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:35
Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban kesimi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere kurban kesimi sırasında okunacak dua merak ediliyor. Kapsamlı bir süreç olarak kabul edilen kurban kesiminin özünde, İslami usullere tam olarak uyulması bulunuyor. Kurban keserken hangi dua okunur? İşte yanıtı…

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu dua okunur.

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban kesiminde okunan dua nedir?

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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