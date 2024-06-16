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Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
09:11
Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!
Vekalet Dinimizde Kurban, zekat gibi mal ile yapılabilen ibadetlerin, yani maddi karşılığı olan ve şahsın bizzat kendisi tarafından değil de vekaleten bir başkasına yaptırmasına denir. Bu nedenle kurban kesmek isteyip de yurt dışında olan ve kurban kesim noktalarına ulaşamayan binlerce vatandaş bu yöntemle kurbanlarını kestirebiliyor. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!