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Giriş Tarihi: 16.06.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 09:11

Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

Vekalet Dinimizde Kurban, zekat gibi mal ile yapılabilen ibadetlerin, yani maddi karşılığı olan ve şahsın bizzat kendisi tarafından değil de vekaleten bir başkasına yaptırmasına denir. Bu nedenle kurban kesmek isteyip de yurt dışında olan ve kurban kesim noktalarına ulaşamayan binlerce vatandaş bu yöntemle kurbanlarını kestirebiliyor. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

Kurban vekaleti nedir, nasıl verilir ve nasıl alınır soruları 16 Haz,ran Kurban bayramının ilk gününde yanıt arıyor. Kurban vekaleti veren kişi, vekaleti kabul eden kişinin veya kurumun öncelikle kabul etmesi gerektiğini bilmelidir. Vekaleti kabul eden kişi, kabul ettiğini açıkça ifade etmelidir. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir?

Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

KURBAN KESMEK İÇİN NASIL VEKALET VERİLİR?

Kurban vekaleti, bir kişinin kurban kesimini yapması için yetki verdiği veya kendisi adına başkasına görev verdiği bir uygulamadır. Bu yetki yazılı ya da sözlü olarak verilebilir. Vekalet veren kişi, kurbanla ilgili her türlü işlemi vekil aracılığıyla yürütmesi için karşı tarafa yetki verir.

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Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

Vekalet verme işlemi, "Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili her türlü işi yapmaya vekil tayin ettim." sözleriyle yerine getirilir. Bu şekilde, vekalet veren kişi kurban ibadetini yerine getirme sorumluluğunu başkasına devredebilir.

Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Kurban vekaleti veren kişi, vekaleti kabul eden kişinin veya kurumun öncelikle kabul etmesi gerektiğini bilmelidir. Vekaleti kabul eden kişi, kabul ettiğini açıkça ifade etmelidir. Genellikle "Vekil olmayı kabul ettim" şeklinde bir beyanda bulunulur.

Eğer vekalet alan kişi, kendisine verilen kurbanın yanı sıra kendi adına da kurban kesecekse her iki kurban için ayrı ayrı niyet etmelidir. Bu niyetler, kurbanların Allah rızası için kesildiğini ve ibadetin gerekliliklerini yerine getirmek üzere yapıldığını ifade etmelidir.

Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

KURBAN VEKALETİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kurban ibadeti, vacip ve nafile olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Vacip kurban, dini zenginlik sınırlarını aşan kişilerin Kurban Bayramı'nda kesmekle yükümlü oldukları kurbanı ifade eder. Diğer yandan adak, akika, şükür ya da sadaka gibi nafile kurbanlar ise kişilerin istedikleri zaman kesip ibadetlerini yerine getirebilecekleri kurban türleridir.

Vacip kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, Kurban Bayramı günleri içinde ve kesiminden hemen önce vekalet verebilir. Nafile kurbanlar için ise vekalet, kesim zamanına karar verildiği anda verilebilir. Vekaletin zamanlaması önemlidir ve kurban kesimi gerçekleşmeden önce tamamlanmalıdır.

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