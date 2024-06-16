Kurban vekaleti nasıl verilir, verilirken ne söylenir, kimlere verilebilir? İşte, Diyanete göre Vekaletle kurban kesim rehberi!

KURBAN VEKALETİ NASIL ALINIR?

Kurban vekaleti veren kişi, vekaleti kabul eden kişinin veya kurumun öncelikle kabul etmesi gerektiğini bilmelidir. Vekaleti kabul eden kişi, kabul ettiğini açıkça ifade etmelidir. Genellikle "Vekil olmayı kabul ettim" şeklinde bir beyanda bulunulur.

Eğer vekalet alan kişi, kendisine verilen kurbanın yanı sıra kendi adına da kurban kesecekse her iki kurban için ayrı ayrı niyet etmelidir. Bu niyetler, kurbanların Allah rızası için kesildiğini ve ibadetin gerekliliklerini yerine getirmek üzere yapıldığını ifade etmelidir.