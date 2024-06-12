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Haberler Yaşam KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: "Pazarda son durum" Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:41

KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: "Pazarda son durum" Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

Kurban Bayramı'na günler kala "kurbanlık fiyatları" araştırılmaya başlandı. Her yıl farklı fiyatlar üzerinden satışa çıkan kurbanlıklar bu senede kurban pazarlarında alıcılarını buluyor. Bayrama kısa bir kala pazarlarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar kurban pazarlarını ziyaret etmeden önce "kurban fiyatları belli oldu mu?" sorusu soruluyor. Küçükbaş ve büyükbaşın kilosuna, yetiştirilmesine etine göre değişen fiyatlar bu sene ne kadar oldu? İşte pazarda son durum 2024 kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim bedeli...

KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: Pazarda son durum Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

Bu sene 16 Haziran tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanacak. Bayrama kısa bir süre kala kurban keserek dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "kurbanlık fiyatları" araştırmasına başladı. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: Pazarda son durum Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

KURBANLIK FİYATLARI 2024 NE KADAR?
Kurbanlık hayvan yetiştiricileri, bu yıl Kurban Bayramı'nda büyükbaş bir kurbanlığın fiyatının 130 bin TL ila 250 bin TL arasında olacağını belirtirken, adaklık küçükbaş kurbanlıklar ise 10 - 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını açıkladı.

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KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: Pazarda son durum Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: Pazarda son durum Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

GEÇEN SENE NE KADARDI?
Türkiye Diyanet Vakfı 2023 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediğini duyurmuştu.

KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: Pazarda son durum Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre, bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.
Kurban Bayramı arefesi ise bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

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