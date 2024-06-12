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KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: "Pazarda son durum" Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
15:41
KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: "Pazarda son durum" Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...
Kurban Bayramı'na günler kala "kurbanlık fiyatları" araştırılmaya başlandı. Her yıl farklı fiyatlar üzerinden satışa çıkan kurbanlıklar bu senede kurban pazarlarında alıcılarını buluyor. Bayrama kısa bir kala pazarlarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar kurban pazarlarını ziyaret etmeden önce "kurban fiyatları belli oldu mu?" sorusu soruluyor. Küçükbaş ve büyükbaşın kilosuna, yetiştirilmesine etine göre değişen fiyatlar bu sene ne kadar oldu? İşte pazarda son durum 2024 kurbanlık fiyatları ve vekaletle kurban kesim bedeli...