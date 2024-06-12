KURBANLIK FİYATLARI KG 2024: "Pazarda son durum" Büyükbaş, küçükbaş fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, inek, koyun, keçi...

KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre, bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefesi ise bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.