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Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:39
Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...
Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde, köy tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekare arazi, iddiaya göre 10 yıl önce eski muhtar ve azalar tarafından 1 milyon 560 bin lira karşılığında 5 müteahhide satıldı. Köylülerin yıllar sonra şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, muhtar, azalar ve aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Araziye villalar yapıldığı ortaya çıktı.