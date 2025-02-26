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Haberler Yaşam Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:39

Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde, köy tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekare arazi, iddiaya göre 10 yıl önce eski muhtar ve azalar tarafından 1 milyon 560 bin lira karşılığında 5 müteahhide satıldı. Köylülerin yıllar sonra şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, muhtar, azalar ve aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Araziye villalar yapıldığı ortaya çıktı.

Ali Can ZERAY
Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında köyün tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekare arazi dönemin muhtarı Bulut Bozan ve azalar tarafından usulsüz olarak ihaleyle satıldı. Satısı yapılan arazinin gelirinin ise eski köy muhtarlığınca usulsüz olarak kullanıldığı belirlendi. Satılan araziye daha sonra 10 tane villa yapıldığı öğrenildi.

Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

ESKİ MUHTAR, 2 AZA VE 5 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonla dönemin muhtarı Bulut Bozan, azaları ve aralarında müteahhitlerin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

Şüphelilerden eski muhtar Bulut Bozan, eski azalar Ahmet B., Ferruh A. ve müteahhitler Seyit B., İsmail K., Raif Y., E. K., Hamit K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

2 eski aza ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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