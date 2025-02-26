Kurnaz muhtar tutuklandı! Yıllar sonra gelen ihbar ortaya çıkardı: Tam 14 bin 800 metrekare...

Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında köyün tüzel kişiliğine ait 14 bin 800 metrekare arazi dönemin muhtarı Bulut Bozan ve azalar tarafından usulsüz olarak ihaleyle satıldı. Satısı yapılan arazinin gelirinin ise eski köy muhtarlığınca usulsüz olarak kullanıldığı belirlendi. Satılan araziye daha sonra 10 tane villa yapıldığı öğrenildi.