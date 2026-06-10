KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) İZLE | Kuruluş Orhan son bölüm izle!

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) ÖZETİ

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar.

Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?