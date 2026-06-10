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Haberler Yaşam KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) İZLE: "Sultan Orhan, Yiğit'in canını aldı!" Kuruluş Orhan son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:53

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) İZLE: "Sultan Orhan, Yiğit'in canını aldı!" Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Kuruluş Orhan, bu akşam ekranlara gelecek 26. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Osmanlı'nın kuruluş yıllarını ve Orhan Bey'in mücadelesini konu alan dizi, sezonun en kritik gelişmelerine sahne olacak final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Büyük hesaplaşmaların yaşanacağı son bölüm öncesinde izleyiciler, "Kuruluş Orhan 26. bölüm izle" ve "Kuruluş Orhan final bölümü izle" aramalarına hız verdi.

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KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

ATV'nin ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak 26. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapım, final bölümünde önemli kararların ve kritik mücadelelerin yaşanacağı sahnelerle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Kuruluş Orhan'ın son bölümünde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) İZLE

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle final yapıyor.

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KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM (FİNAL) ÖZETİ

İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun arasında bırakmak için harekete geçer. Ancak Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun varlığından haberdar olan Sultan Orhan, düşmanın hamlesini boşa çıkarmak için kendi oyununu kurar.

Gemiler Karesi Limanı'ndan demir almadan onları yakıp kül etmeyi hedefleyen Orhan Gazi, bu büyük planı nasıl hayata geçirecektir?

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KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Fatma ve beraberindekilerin sağ salim Bursa'ya dönmesi sarayda bayram havası estirir. Evrenos'un masumiyetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fatma ve Evrenos'un yarım kalan hikayesi yeniden umut bulur. Peki Fatma ve Evrenos'un yarım kalan vuslatı bu kez tamamına erebilecek midir?

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Nilüfer, Asporça'nın Dafne'yi öldürdüğü haberini aldığında büyük bir sarsıntı yaşar. Her şeye rağmen kardeşini kaybetmenin acısını taşıyan Nilüfer'in öfkesi yeniden Asporça'ya yönelir. Nilüfer bu kaybın ardından Asporça'ya nasıl bir karşılık verecektir? İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır?

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Halime, Dursun'un başına gelenleri öğrenir. Dursun'la kavuşmayı bekleyen Halime, bu kez büyük bir acıyla yüzleşme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Halime sevdiği adama kavuşabilecek midir? Yoksa Dursun'un şehadet haberi saraya mı düşecektir?

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Bursa'da büyük savaş için hazırlıklar başlar. Uçların gördüğü en büyük cenklerden birine hazırlanan Sultan Orhan ve ordusu, hem Şahinşah'a hem de imparatora karşı büyük bir mücadeleye girişir. Orhan Gazi, iki cepheden gelen bu tehdidi bertaraf edebilecek midir? Hırsıyla her şeyi yakıp yıkan Şahinşah'ı nasıl bir son beklemektedir?

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

Her zaferinde yeni bir hedef çizen Sultan Orhan, artık gözünü daha büyük menzillere dikmiştir. Atlarını dört nala süreceği yeni istikamet, Osmanlı'nın kaderinde yeni bir sayfa açacaktır. Peki Sultan Orhan'ın yeni hedefi neresi olacaktır?

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak final bölümüyle büyük savaş hazırlıklarını, saraydaki sarsıcı yüzleşmeleri ve Sultan Orhan'ın yeni fetih hedeflerini ekrana taşıyor. İmparator ve Şahinşah, Sultan Orhan'ı iki ordunun kıskacında bırakmak için büyük bir plan kurarken; Orhan Gazi, Konstantiniyye'den çıkan sekiz bin kişilik ordunun hamlesine karşı kendi stratejisini devreye sokuyor!

KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM FİNAL İZLE: Sultan Orhan, Yiğit’in canını aldı! Kuruluş Orhan son bölüm izle!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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