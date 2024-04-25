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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ben daha ölmedim!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 21:19

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ben daha ölmedim!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 157. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Gonca ve Alaeddin aşkı damga vurdu. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Ben daha ölmedim! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Ben daha ölmedim! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Kuruluş Osman dizisine ait 158. bölüm fragmanını ve yayınlanan tüm fragmanları aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/158-bolum-1-fragman/izle

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KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Ben daha ölmedim! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman dizisi son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:
KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Ben daha ölmedim! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!"

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Ben daha ölmedim! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar. Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

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