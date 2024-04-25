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KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ben daha ölmedim!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
21:19
KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Ben daha ölmedim!" Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 157. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Gonca ve Alaeddin aşkı damga vurdu. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti