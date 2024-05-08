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Kuruluş Osman 159. bölüm izle tek parça | ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz, HD
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
21:35
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman 159. bölüm izle yayında. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapımın bu akşamki bölümünde Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. Kuruluş Osman 159. bölüm izle tek parça, full HD seçenekleri ile yayında. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı ve son bölümden detaylar…