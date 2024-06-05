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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: "Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya!" Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 19:22

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: "Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya!" Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizi için "Kuruluş Osman izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 163. bölümü için nefesler tutuldu. Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 163.bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya! Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

Birçok başarılı oyuncusu ve ustalıkla işlenmiş senaryosuyla izleyicilerin her hafta ekranlara kitlendiği dizinin yeni bölümünde Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır? İşte Kuruluş Osman 163. bölüm ATV canlı izle

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya! Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kuruluş Osman dizisi 163. Bölümüyle ekranlarda. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya! Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Beni yaratan elbet yolumu gösterir!"

OSMAN BEY, KONSTANTİN PALEALAGOS İLE YÜZLEŞİYOR!

Osman Bey ve Komutan Konstantin karşı karşıya gelmiştir. Şimdi mesele kimin ayakta kalacağıdır. Bizans mı? Türk'ün şanlı devleti mi?

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya! Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

OSMAN BEY'İN HAMLESİ

Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır?

GONCA HATUN VE MEHMEY BEY ARASINDA NELER OLACAK?

Mehmet, Gonca'nın rahatsızlanması üzerine telaşlanır, onu merak eder. Abi kardeş arasındaki buzlar eriyecek midir?

KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya! Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle

HOLOFİRA HAKKINDAKİ GERÇEK

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN'A OYUN KURULUYOR!

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?

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