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KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: "Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya!" Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
19:22
KURULUŞ OSMAN 163. BÖLÜM CANLI İZLE: "Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya!" Kuruluş Osman ATV ile yeni bölüm tıkla-canlı izle
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizi için "Kuruluş Osman izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 163. bölümü için nefesler tutuldu. Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 163.bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle