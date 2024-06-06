Haberler
Yaşam
KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
00:06
KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 163. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Osman Bey'in intikamı büyük olacak. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti