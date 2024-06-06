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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:06

KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 163. bölümüyle ekranlara gelen dizide Osman Bey'in Moğollarla mücadelesi devam ederken devlet kurma yolundaki adımları da devam etmektedir. Şehzadeleri Orhan Bey ve Alâeddin Bey'in de yardımlarıyla beylik güçlenirken gelecek hafta dizide neler olacağı merak edilmeye başlandı. Osman Bey'in intikamı büyük olacak. Peki, ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Gelecek hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba günü saat 20.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecan artarken yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmanı merak ediyorlar. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınladı mı?

KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisi 164. bölüm fragmanı araştırılıyor. Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Beni yaratan elbet yolumu gösterir!"

OSMAN BEY, KONSTANTİN PALEALAGOS İLE YÜZLEŞİYOR!

Osman Bey ve Komutan Konstantin karşı karşıya gelmiştir. Şimdi mesele kimin ayakta kalacağıdır. Bizans mı? Türk'ün şanlı devleti mi?

KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

OSMAN BEY'İN HAMLESİ

Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır?

GONCA HATUN VE MEHMEY BEY ARASINDA NELER OLACAK?

Mehmet, Gonca'nın rahatsızlanması üzerine telaşlanır, onu merak eder. Abi kardeş arasındaki buzlar eriyecek midir?

KURULUŞ OSMAN 164. BÖLÜM FRAGMANI : Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

HOLOFİRA HAKKINDAKİ GERÇEK

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN'A OYUN KURULUYOR!

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?

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