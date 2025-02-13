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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım" Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 00:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:41

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: "Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım" Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin en beğenilen yapımlarından Kuruluş Osman, bu akşam saat 20:00'de 180. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Tezer'in yer aldığı dizi, reytinglerde zirveye oturmayı sürdürüyor ve izleyicilerden büyük beğeni alıyor. Şimdi ise herkes, 181. bölüm fragmanının yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Kuruluş Osman'da önümüzdeki hafta neler olacak? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına toplayan Kuruluş Osman dizisi, 180. bölümüyle yine büyük bir heyecan yarattı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Şimdi gözler, dizinin merakla beklenen 181. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümde neler olacağı, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Görkemli tarih perdesinin kapılarını aralayan "Kuruluş Osman" 181. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ!

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KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN DİZSİNİN KONUSU NE?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!

KURULUŞ OSMAN 181. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA: Bundan gayrı yalnız intikam için var olacağım Haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

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