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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:22

KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 181. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit ve Özge Tezer'in başrollerini paylaştığı yapım, reytinglerde üst sıralardaki yerini korurken izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son bölüme Bala Hatun'u bulmaya çalışan Osman'ın yaşadıkları ve Sarıca'nın ölümü damga vurdu. Haftayaki bölümü merak edenler 182. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'de her Çarşamba akşamı ekrana gelen Kuruluş Osman, 181. bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Şimdi ise gözler merakla beklenen 182. fragmanına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kuruluş Osman" 181. bölüm fragmanı merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınladı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Osman Bey kulübeyi yakanın Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Osman Bey gazabıyla Begüm ve İlbay'ın üzerine çökecektir. Peşlerine düşer. Begüm Hatun ve İlbay Osman Bey'in elinden ve gazabından kurtulabilecekler mi?

KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Bala Hatun'un şehadeti Söğüt'ün kalbine bir kor düşürür. Bala Hatun'un evlatları ve Kayı ahalisi yasa boğulur. Ana acısıyla yüreği kavrulan, Alaeddin, Fatma ve Orhan bu acıyla nasıl baş edecektir?

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