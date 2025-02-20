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KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
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KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 181. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit ve Özge Tezer'in başrollerini paylaştığı yapım, reytinglerde üst sıralardaki yerini korurken izleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son bölüme Bala Hatun'u bulmaya çalışan Osman'ın yaşadıkları ve Sarıca'nın ölümü damga vurdu. Haftayaki bölümü merak edenler 182. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?