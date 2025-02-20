KURULUŞ OSMAN 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'de her Çarşamba akşamı ekrana gelen Kuruluş Osman, 181. bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Şimdi ise gözler merakla beklenen 182. fragmanına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?