KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir. Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir? Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer.