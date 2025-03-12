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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 23:48

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 184. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey'in Uçlardaki dengeleri değiştiren hamleleri sonrası gözler yeni bölüme çevrildi. Esenbike Hatun'un istekleri karşısında Osman Bey nasıl bir yol izleyecek? İzleyiciler şimdi 185. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 184. bölümüyle yine aksiyon ve heyecan dolu sahneler yaşattı. Osman Bey'in karşısına çıkan yeni tehditler ve giderek artan baskı, dengeleri tamamen değiştirdi. Şimdi izleyiciler, 185. bölümde neler olacağını öğrenmek için yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman 185. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister. Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir. Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir? Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer.

KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bunun için Sofia'ya hamle yapar. Sofia'yı ele geçiren Bala Hatun, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alır. Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?