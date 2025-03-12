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KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
23:48
KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 184. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Osman Bey'in Uçlardaki dengeleri değiştiren hamleleri sonrası gözler yeni bölüme çevrildi. Esenbike Hatun'un istekleri karşısında Osman Bey nasıl bir yol izleyecek? İzleyiciler şimdi 185. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!