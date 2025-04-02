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KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
14:49
KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin reyting rekorları kıran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Kuruluş Osman, her hafta izleyicileri tarihin derinliklerine götürerek ekrana kilitliyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Bey gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından, Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?