Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:49

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Kuruluş Osman, her hafta izleyicileri tarihin derinliklerine götürerek ekrana kilitliyor. Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Bey gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından, Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. İzleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkarırken aynı zamanda aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çeken yapım her hafta reytinglerde zirveye oynuyor. Peki; Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. 2 Nisan ATV yayın akışına göre bu akşam dizinin yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi ekrana gelecek.

Bu sebeple de ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragman yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.

Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarıp Kayı Obası'nı geri alabilecek mi? Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir.

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bunun üzerine Alaeddin Bey türlü ilaçlar hazırlayarak rahibeyi iyileştirmek ister. Rahibe gözlerini açıp gerçekleri söyleyecek midir?Bala Hatun kızının aslından yanı başında olduğunu anlayabilecek midir? Rahibe'yle karşı karşıya gelen Poena, Halime olduğunu öğrenecek midir?