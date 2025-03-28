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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 16:07

Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteri, her hafta izleyicileri tarihin derinliklerine götürüyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından dizinin takipçileri, 187. bölüm fragmanı hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümünde hangi gelişmeler yaşanacak? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, 187. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin merakını artırdı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve Osman Bey karakterine hayat verdiği tarihi yapım, her hafta reytinglerde zirveye oynuyor. Son bölümün ardından gelecek hafta yaşanacak gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, detaylar…

Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

KURULUŞ OSMAN 187. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osmanın yeni bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragman yayınlandığında, aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

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Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.

Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı

Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar.