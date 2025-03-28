Haberler
Yaşam
Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:07
Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler yaşanacak? ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı heyecanı
ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteri, her hafta izleyicileri tarihin derinliklerine götürüyor. Son bölümde yaşanan olayların ardından dizinin takipçileri, 187. bölüm fragmanı hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümünde hangi gelişmeler yaşanacak? İşte, detaylar...