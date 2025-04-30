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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:09

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

ATV ekranlarının reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini etkileyici bir dille anlatan dizi, aksiyon dolu sahneleriyle yine büyük ses getirecek. Dizinin sıkı takipçileri, 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte Kuruluş Osman 190. bölümü HD kalitede ve kesintisiz izleyebileceğiniz ekran haberin devamında...

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Kuruluş Osman'ın 190. bölümü için geri sayım başladı! Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey ve Ali Sürmeli gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi, soluksuz aksiyon sahneleriyle yine dikkatleri üzerine çekiyor. ATV'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapımın yeni bölümü, HD kalitede izlenmek üzere şimdiden merakla araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman 190. bölümüne dair merak edilenler ve izleme detayları…

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü ile 30 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

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KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle

Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?