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KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
17:09
KURULUŞ OSMAN 190. BÖLÜM İZLE | 30 Nisan ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm HD izle
ATV ekranlarının reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini etkileyici bir dille anlatan dizi, aksiyon dolu sahneleriyle yine büyük ses getirecek. Dizinin sıkı takipçileri, 30 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte Kuruluş Osman 190. bölümü HD kalitede ve kesintisiz izleyebileceğiniz ekran haberin devamında...