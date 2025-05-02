KURULUŞ OSMAN 191. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI: ATV ekranı ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?