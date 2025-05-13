Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.