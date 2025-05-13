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Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
20:29
Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. Tarihi kurgu ve aksiyonun iç içe geçtiği yapım, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak dizinin sıkı takipçileri, henüz yayınlanmayan 192. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, detaylar...