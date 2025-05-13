Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:29

Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. Tarihi kurgu ve aksiyonun iç içe geçtiği yapım, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Bey'e hayat verdiği dizi, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ancak dizinin sıkı takipçileri, henüz yayınlanmayan 192. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat verdiği dizi, tarihi kurgusu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması izleyicilerin gündeminde. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar ve son gelişmeler...

Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 192. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması nedeniyle bu hafta Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında yapılan değişiklikle birlikte dizinin yeni bölümü ileri bir tarihte seyirci ile buluşacak.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.

Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.

Kuruluş Osman 192. bölüm fragmanı: Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.