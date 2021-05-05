Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm ile Sultan 2.Mesud Şener Savaş kimdir?

SULTAN MESUT KİMDİR?
II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.
II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.
SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?
Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.
2010 senesinde "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Rafet" karakterini canlandırdı.
Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.
Şener Savaş Dizileri
2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare
2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2014 – Yedikule Hayat Yokuşu
2013 – Nizama Adanmış Ruhlar
2011 – İnsan Aldandı
2009 – Kırık Kalpler
2010 – Geniş Aile
2008 – Kız Takımı
2007 – Ezo Gelin
2008 – Doktorlar
2006-2014 Arka Sokaklar
2005 – Beşinci Boyut
2004 – Haziran Gecesi
2004 – Cennet Mahallesi
2004 – Sırlar Dünyası
Şener Savaş Filmleri
2012 – Küçük Kalpler
2012 – Bir Kurabiye Masalı
2010 – Hayde Bre
2008 – Kara Köpekler Havlarken
2008 – Hoşçakal Güzin
2008 – Aşk Tutulması
2006 – Ayça'yı Neden Seviyorum?