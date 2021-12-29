Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle…
Giriş Tarihi: 29.12.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 18:50

Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle! Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle…

Atv Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı ile izleyenleriyle buluşuyor. Geceye damga vuracak aksiyon sahneleriyle bu akşam Kayı obası Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmesi tüm izleyenleri ekran başına toplarken. Kayı alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biniyor ve Şeyh Edebalı'yı zindana atılıyor. (Atv canlı yayın) Kuruluş Osman izle ekranı internet üzerinden yapımı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle…

Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle… Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle

Reyting rekorlarına doymayan Atv canlı yayın Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah hiç yapılmayacak bişeyi yapar ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için plan yaparken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm Atv canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle… Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle… Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Kuruluş Osman 77. Yeni bölüm Atv canlı yayın izle… Kuruluş Osman son bölüm tamamı kesintisiz izle

OSMAN BEY KAYI OBASI'NA DÖNÜYOR

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

SON DAKİKA