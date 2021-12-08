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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:40

Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakteri Boran Alp ölecek mi sorusu bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi milyonarın aklına geliyor. Dizide bu hafta Osman Bey adeta kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Bu noktada izleyenler "Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yiğit Uçan'ın canlandırdığı Boran Alp'in akıbeti merak konusu haline geliyor. Madendeki patlama sonrasında tekfurlara esir düşen karakter Nikola tarafından infazın eşiğine gelirken "Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman Boran Alp (Yiğit Uçan) dizideki akıbetine dair detaylar...

Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

KURULUŞ OSMAN BORAN ALP KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp, Osman beyin yakın arkadaşı ve çok sevdiği bir alpidir. Osman Gazi'nin emri ile canını dahi verebilecek kadar sadık bir asker ve sırtını Osman Gazi'ye dayadığı zaman ölümden korkmayan bir yiğittir. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran Alp, oldukça zeki ve çevik bir alptir.

Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp'i Yiğit Uçan canlandırmaktadır.

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Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

Karakterin akıbeti bu akşam yayınlanacak bölümle belli olacak...

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 doğumludur.

İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Uçan aslen Bosna Herseklidir.

İstanbul Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun olmuştur.

Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

İlk oyunculuk deneyimini Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda rol almıştır.

2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.

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