Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakteri Boran Alp ölecek mi sorusu bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi milyonarın aklına geliyor. Dizide bu hafta Osman Bey adeta kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Bu noktada izleyenler "Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...