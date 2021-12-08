Kuruluş Osman Boran Alp ölecek mi, Yiğit Uçan diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Kuruluş Osman Boran Alp infazın eşiğinde!

KURULUŞ OSMAN BORAN ALP KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp, Osman beyin yakın arkadaşı ve çok sevdiği bir alpidir. Osman Gazi'nin emri ile canını dahi verebilecek kadar sadık bir asker ve sırtını Osman Gazi'ye dayadığı zaman ölümden korkmayan bir yiğittir. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran Alp, oldukça zeki ve çevik bir alptir.

Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp'i Yiğit Uçan canlandırmaktadır.