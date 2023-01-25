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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?
Giriş Tarihi: 25.01.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 22:13

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Moğol Komutanı Nayman ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Moğol komutanı Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakır. Osman Bey'in Moğol belasına karşı ne yapacağı merak konusu olurken izleyiciler, Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir sorularına yanıt arıyor. Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile olarak biliniyor. Peki, Kuruluş Osman Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü? İşte, tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman 114. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde yer alan Nayman adlı Moğol komutanı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri, Moğol komutan Nayman tarihteki yeri, önemi ve ölümü hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Nayman, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Moğolların işgaliyle birlikte anılan bir Moğol komutanı olmakla birlikte gerçek tarihte Orta Asya'dan bir halkın adı olarak da geçmektedir. Peki, Kuruluş Osman Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü? İşte, Moğol komutanı Nayman hakkında ayrıntılı bilgiler…

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

NAYMAN KİMDİR?

Dizinin senaryosuna göre Nayman, bir Moğol Komutanı olarak işlenmektedir. Ancak tarihte Naymanlar Orta Asya'da Moğolların sonradan hakimiyetine giren bir halk olarak bilinir.

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.

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Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Cengiz Han zamanında Nayman Devleti bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naimanlı vardı.

1199'da Temuçin (Cengiz Han) müttefiki Ong Khan ile birlikte Naimanlar'a karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi.

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Kazakların Orta Cüzünün 7 büyük oymağından biridir. Naymanlar günümüzde Kazakistan'ın Doğu Kazakistan, Semey, Jezkazgan, Kızılordu ve Çimkent vilayetlerinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Altay, Tarbagatay bölgelerinde ve Moğolistan'ın Bayan Ulgey bölgesinde yaşamaktadırlar.

1952'de Öraltay'dan göçerek Türkiye'ye gelen Kazak grupların içerisinde de Naymanlar vardı. Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de Türkiye üzerinden göçen Naymanlar bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan Naymanların nüfusunun 3.800.000 kişi olduğu bilinmektedir.

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

KURULUŞ OSMAN 114. BÖLÜM ÖZETİ

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz.

''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

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