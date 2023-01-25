Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Moğol Komutanı Nayman ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey, Moğol komutanı Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakır. Osman Bey'in Moğol belasına karşı ne yapacağı merak konusu olurken izleyiciler, Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir sorularına yanıt arıyor. Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabile olarak biliniyor. Peki, Kuruluş Osman Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü? İşte, tüm merak edilenler…