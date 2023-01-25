Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutanı Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

NAYMAN KİMDİR?

Dizinin senaryosuna göre Nayman, bir Moğol Komutanı olarak işlenmektedir. Ancak tarihte Naymanlar Orta Asya'da Moğolların sonradan hakimiyetine giren bir halk olarak bilinir.

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.