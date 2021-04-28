Tarihi ve dönem dizisi olarak bilinen Kuruluş Osman'da önemli karakterler arasında yer alan Savcı Bey'in yeni bölümde öleceği öngörülüyor. Bizans komutanı tarafından sırtından hançerlenmesi ve bu olay sonrasında obadaki yas ve gözyaşları bu durumu doğrular nitelikte kabul edilirken Savcı Bey'in tarihteki yeri ve hayatı merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda; "Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Savcı Bey neden ve nasıl öldü, tarihteki yeri nedir?" şeklindeki soruların yanıtları hakkında sorgulamalar başladı. İşte Savcı Bey'in yaşamı ve tarihteki yeri…