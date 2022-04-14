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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 00:03

KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Kuruluş Osman 90. Son bölüm izle ekranı ile izleyenleriyle buluşuyor. (Atv canlı yayın) Kuruluş Osman izle ekranı internet üzerinden yapımı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geceye damga vuracak aksiyon sahneleriyle bu akşam Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Dizide yıl 1299 olmuş ve Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni döneme doğru adım adım gitmektedir. İşte Kuruluş Osman 90. son bölüm Atv canlı yayın izle…

KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Reytinglerde iddialı yapım Kuruluş Osman 90. yeni bölüm izle ekranı akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv ile Kuruluş Osman 90. Son bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Atv canlı yayın Kuruluş Osman 90. son bölüm Atv canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

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90.Bölüm:

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır?

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KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır

KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır?

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