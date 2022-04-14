KURULUŞ OSMAN İZLE! Atv ile Kuruluş Osman 90. yeni ve son bölüm kesintisiz izle ekranı

Kuruluş Osman 90. Son bölüm izle ekranı ile izleyenleriyle buluşuyor. (Atv canlı yayın) Kuruluş Osman izle ekranı internet üzerinden yapımı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geceye damga vuracak aksiyon sahneleriyle bu akşam Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Dizide yıl 1299 olmuş ve Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni döneme doğru adım adım gitmektedir. İşte Kuruluş Osman 90. son bölüm Atv canlı yayın izle…