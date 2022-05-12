Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 12.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 08:02

Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

Reytinglerde iddialı yapım Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta fetih vakti gelip çatmıştır. Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv ile Kuruluş Osman 93. Son bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Atv Kuruluş Osman 93. son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

Kuruluş Osman 93. Son bölüm izle ekranı ile izleyenleriyle buluşuyor. Kuruluş Osman izle ekranı internet üzerinden yapımı takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Geceye damga vuran aksiyon sahneleriyle geçtiğimiz akşam İnegöl'ün fethi için ilk adım atıldı. Heyecan dolu yapımda bu hafta Orhan büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir? İşte Kuruluş Osman 93. son bölüm kesintisiz izle…

Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

Bala ve Malhun hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecekler mi?

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

Nikola'nın son hamlesi

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir sey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

Kuruluş Osman son bölümde fetih vakti geldi çattı! Atv ile Kuruluş Osman 93. yeni ve son bölüm izle ekranı

Aktemur'un akıbeti

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

SON DAKİKA