Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Taner Turan (Vezir Alemşah) kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Vezir Alemşah adında yeni karakter geliyor. Taner Turan'ın canlandıracağı bu karakterle beraber dizinin izleyenleri araştırmalara başladı. "Kuruluş Osman yeni oyuncusu Vezir Alemşah (Taner Turan) kimdir, tarihte var mı?" soruları yanıt arıyor. 74'üncü bölüm itibariyle kadroda yer alacak iki oyuncu dizinin akışında büyük önem taşıyacağı için izleyiciyi son derece heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı, yeni oyuncu Taner Turan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...