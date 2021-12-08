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Haberler Yaşam Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Taner Turan (Vezir Alemşah) kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:22

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Taner Turan (Vezir Alemşah) kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Vezir Alemşah adında yeni karakter geliyor. Taner Turan'ın canlandıracağı bu karakterle beraber dizinin izleyenleri araştırmalara başladı. "Kuruluş Osman yeni oyuncusu Vezir Alemşah (Taner Turan) kimdir, tarihte var mı?" soruları yanıt arıyor. 74'üncü bölüm itibariyle kadroda yer alacak iki oyuncu dizinin akışında büyük önem taşıyacağı için izleyiciyi son derece heyecanlandırdı. Peki, Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı, yeni oyuncu Taner Turan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Taner Turan Vezir Alemşah kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken Vezir Alemşah karakterindeki Taner Turan ile gündeme geliyor. 74'üncü bölüm itibariyle kadroda yer alacak isimle ilgili olarak Kuruluş Osman yeni oyuncusu Vezir Alemşah (Taner Turan) kimdir, tarihte var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Vezir Alemşah (Taner Turan) hakkında detaylar...

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Taner Turan Vezir Alemşah kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

VEZİR ALEMŞAH TARİHTE VAR MI?

Bu karakterle ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır.

TANER TURAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.17 Aralık 1969, Erzurum doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

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Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Taner Turan Vezir Alemşah kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

Kuruluş Osman Vezir Alemşah kimdir, tarihe var mı? Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Taner Turan Vezir Alemşah kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Taner Turan, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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