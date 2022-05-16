Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey ve alpları, mancınıklarla fırlatılan toplarla İnegöl kalesini ateş altına aldı. Kaleyi koruyan Bizans ordusu zor anlar yaşarken zafer yolunda verilen şehitlerde flaş bir isim fragmanda şok etkisi yarattı. Oğlu Aktemur için endişeli olan Gündüz Bey İnegöl fethi için canını ortaya koydu. Öte yandan Aktemur Osman Bey'e bilgi vermek için Romanos ve çevresindeydi ancak istihbarat için orada olduğu anlaşıldı. Oğlu tehlikede olmasına rağmen orduyu cesaretlendiren Gündüz Bey'in şehit olabileceği haberi izleyicide şok etkisi yarattı. İşte detaylar…