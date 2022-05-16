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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl'ün fethi sırasında şehit mi oluyor?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:41

Kuruluş Osman'da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl'ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Kuruluş Osman 94. Bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. Son bölümde Osman Bey İnegöl Kalesi'nin kapısına dayanmıştı. Kuşatılan kalede savaş Osman Bey ve alpları lehinde dönerken Nikola ve Romanos'un da tehlikeli planları vardı. Geçen son bölümün ardından izleyici ile paylaşılan 94. Bölüm fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor. ATV'nin efsane tarihi dizisi Kuruluş Osman'da İnegöl fethi sırasında şehit haberi mi geliyor? İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve şok gelişme…

Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey ve alpları, mancınıklarla fırlatılan toplarla İnegöl kalesini ateş altına aldı. Kaleyi koruyan Bizans ordusu zor anlar yaşarken zafer yolunda verilen şehitlerde flaş bir isim fragmanda şok etkisi yarattı. Oğlu Aktemur için endişeli olan Gündüz Bey İnegöl fethi için canını ortaya koydu. Öte yandan Aktemur Osman Bey'e bilgi vermek için Romanos ve çevresindeydi ancak istihbarat için orada olduğu anlaşıldı. Oğlu tehlikede olmasına rağmen orduyu cesaretlendiren Gündüz Bey'in şehit olabileceği haberi izleyicide şok etkisi yarattı. İşte detaylar…

Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

İNEGÖL FETHEDİLİYOR!

Mancınıklarla kale arakasında duran Bizans ordusuna saldıran Osman Bey ve alpları zafer yolunda ilerliyor. Osman Bey yeni bölüm fragmanında "Bu iş bitecek" diyerek kararlılığını tekrar hissettiriyor.

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Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Şeyh Edebalı alplara namaz kıldırırken Gündüz Bey de orduyu devam etmeleri için cesaretlendiriyor. Savaşta yaşananlar karşı tarafı bozguna uğratıyor ancak Osman Bey ve alplarını da yoruyor.

Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Yine de kararından dönmeyen Osman Bey Gündüz Bey'e endişeli halini sorunca oğlu Aktemur için endişelendiğini söyleyen Gündüz Bey fetihte aktif rol alıyor.

Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

"HERKESİ GÖRDÜM AMA AĞABEYİMİ GÖREMEDİM"

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında yara alan Gündüz Bey kaleden düşerken orduyu korkutuyor. Fragmanda "Herkesi gördüm ama ağabeyimi göremedim" diyen Gündüz Bey ölüyor mu?

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