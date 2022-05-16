Kuruluş Osman’da izleyiciyi şoke eden gelişme! İnegöl’ün fethi sırasında şehit mi oluyor?

Kuruluş Osman 94. Bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. Son bölümde Osman Bey İnegöl Kalesi'nin kapısına dayanmıştı. Kuşatılan kalede savaş Osman Bey ve alpları lehinde dönerken Nikola ve Romanos'un da tehlikeli planları vardı. Geçen son bölümün ardından izleyici ile paylaşılan 94. Bölüm fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor. ATV'nin efsane tarihi dizisi Kuruluş Osman'da İnegöl fethi sırasında şehit haberi mi geliyor? İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve şok gelişme…