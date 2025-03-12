Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisine Esenbike karakteriyle katılan Ayça İnci, izleyicilerin gündeminde. Deneyimli oyuncunun kim olduğu ve daha önce hangi yapımlarda rol aldığı merak ediliyor. Güçlü karakterleri canlandırmasıyla tanınan Ayça İnci'nin kariyer yolculuğu ve özel hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ayça İnci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, oyuncunun biyografisi ve yer aldığı yapımlar…