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Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
18:31
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim katıldı. Esenbike karakteriyle diziye dahil olan Ayça İnci, izleyiciler tarafından merak edildi. Tecrübeli oyuncu, güçlü duruşu ve etkileyici performansıyla dikkat çekerken, canlandırdığı karakterin hikayeye nasıl yön vereceği de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Ayça İnci kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte, başarılı oyuncunun kariyeri ve biyografisi…