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Haberler Yaşam Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 18:31

Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna yeni bir isim katıldı. Esenbike karakteriyle diziye dahil olan Ayça İnci, izleyiciler tarafından merak edildi. Tecrübeli oyuncu, güçlü duruşu ve etkileyici performansıyla dikkat çekerken, canlandırdığı karakterin hikayeye nasıl yön vereceği de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Ayça İnci kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte, başarılı oyuncunun kariyeri ve biyografisi…

Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisine Esenbike karakteriyle katılan Ayça İnci, izleyicilerin gündeminde. Deneyimli oyuncunun kim olduğu ve daha önce hangi yapımlarda rol aldığı merak ediliyor. Güçlü karakterleri canlandırmasıyla tanınan Ayça İnci'nin kariyer yolculuğu ve özel hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ayça İnci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, oyuncunun biyografisi ve yer aldığı yapımlar…

Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

AYÇA İNCİ VE ALİ ÖNER 'KURULUŞ OSMAN' KADROSUNDA

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 12 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 184'ncü bölümünde başarılı oyuncular Ayça İnci Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike ve Ali Öner ise Esenbike'nin oğlu Sargun karakterleriyle diziye dahil oluyorlar.

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Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Ayça İnci ve Ali Öner dahil oldu.

Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Oyunculuğa 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda başladı. 1998-2001 yılları arasında MSM'de oyunculuk eğitimini tamamladı. 2002 yılında actor studio'ya katıldı ve ardından Neil Fleckman'ın yönettiği "kızgın damdaki kedi" oyununda başrol oynadı. Uygur Tiyatrosunun turne oyunlarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda oyuncu olarak yer aldı.

Kuruluş Osman kadrosuna Esenbike karakteriyle dahil oldu! Ayça İnci kimdir, kaç yaşında?

İlk televizyon deneyimini Kartal Tibet'in yönettiği tv dizisi ile yaşadı. Ardından Alacakaranlık, Yanık Koza, Akasya Durağı gibi birçok tv dizisinde ve Semum, O Şimdi Mahkum, Kaos gibi birçok sinema filminde kamera karşısına geçti.