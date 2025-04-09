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KURULUŞ SOMAN 187. BÖLÜM | Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
17:59
KURULUŞ SOMAN 187. BÖLÜM | Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!
ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 187. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.. Nefes kesen gelişmelerin yaşandığı yeni bölümde "Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçiyor." Osman Bey'in aldığı stratejik kararlar ve düşmanlarıyla girdiği mücadele yeni bölümde de dikkat çekecek. İşte, Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!