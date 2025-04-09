KURULUŞ SOMAN 187. BÖLÜM | Kuruluş Osman son bölüm ATV dizi izle ekranında!

Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir. Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?