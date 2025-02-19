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Haberler Yaşam Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:18

Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, birçok ilde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bu illerde okullar yarın tatil mi? İşte detaylar...

Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

Kış şartlarının etkisini artırdığı Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da öğrenciler, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hava durumu tahminleri ve valiliklerin duyuruları yakından yakından takip edilirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi?

Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'da okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Kütahya Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

BİLECİK'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu verilerine göre Bilecik de kar yağışından etkilenecek iller arasında. Öğrenciler kar tatili olması ihtimaline karşın Bilecik Valiliği duyurularını takip ediyor.

20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil açıklaması paylaşılmadı.

Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya da kar yağışından etkilenen iller arasında. Ancak yarın için henüz Sakarya'da okulların tatil olduğu yönünde bir açıklama gelmedi.

Sakarya Valiliği'nden yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!
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