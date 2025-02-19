Kütahya, Bilecik ve Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya da kar yağışından etkilenen iller arasında. Ancak yarın için henüz Sakarya'da okulların tatil olduğu yönünde bir açıklama gelmedi.

Sakarya Valiliği'nden yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.