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Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Kar tatili için Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:18
Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, birçok ilde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Kütahya, Bilecik ve Sakarya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bu illerde okullar yarın tatil mi? İşte detaylar...