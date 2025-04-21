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Haberler Yaşam KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:39

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kütahya'da yaşanan sarsıntı, güncel deprem bilgileriyle gündeme oturdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez noktası, şiddeti ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğiyle ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu. Depremi hisseden bölge halkı, detaylara ulaşmak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 21 Nisan'da Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte merak edilen son bilgiler…

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kütahya'da meydana gelen deprem, günün en çok konuşulan gelişmeleri arasında yerini aldı. Simav ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde oluştuğu ve etkilediği bölgeler hakkında bilgi arayışına geçti. 21 Nisan 2025 tarihli bu hareketlilikle ilgili ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu?

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ART ARDA 2 DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20.24'de Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 20.25'i gösterirken 3.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

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KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Simav(Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:48TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:39.22389 E
Derinlik:13.43 km

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?