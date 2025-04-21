Haberler
Yaşam
KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
20:39
KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Kütahya'da yaşanan sarsıntı, güncel deprem bilgileriyle gündeme oturdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez noktası, şiddeti ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiğiyle ilgili bilgileri kamuoyuna duyurdu. Depremi hisseden bölge halkı, detaylara ulaşmak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 21 Nisan'da Kütahya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte merak edilen son bilgiler…