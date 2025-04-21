KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA: Art arda sarsıntılar! 21 Nisan AFAD ve Kandilli ile Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kütahya'da meydana gelen deprem, günün en çok konuşulan gelişmeleri arasında yerini aldı. Simav ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde oluştuğu ve etkilediği bölgeler hakkında bilgi arayışına geçti. 21 Nisan 2025 tarihli bu hareketlilikle ilgili ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, Kütahya'da deprem mi oldu?