KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a yaklaşmayı, oruç tutarak nefsini eğitmeyi ve yoksulların durumunu daha derinden anlamayı amaçlayan müminler için niyet etmek, yapılan işin farkında olmak demektir. Oruç için niyetin "Niyet ettim Allah rızası için bugün oruç tutmaya" şeklinde yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin geceden yapılması ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirlenmesi daha faziletli kabul edilir. Ramazan ayının her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi gereklidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Sahura kalkmak, oruç tutmaya niyet ederek yatmak veya ertesi gün oruç tutmaya karar vermek gibi davranışlar, niyet olarak kabul edilir. Eğer bu tür bir niyet yapılmazsa, sabah vakti uyanan bir kimse, oruç tutma niyetini sabah saatlerinde de yapabilir.