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Haberler Yaşam KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:18

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı için illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi web sitesinde yayınladı. Kutsal Ramazan ayı yaklaşırken, milyonlarca kişi sabah saatlerinde "Sahur saati kaçta?" ve akşamları "İftar saati ne zaman?" sorularının cevabını öğrenmeye başladı. Ramazan ayında oruç tutanların doğru zaman dilimlerine göre hazırlık yapabilmesi için, her yıl olduğu gibi, bu yıl da iftar ve sahur saatlerine dair bilgilere kolayca ulaşılabilecek. İmsakiye bilgileri, sabah.com.tr üzerinden en güncel şekilde takip edilebilecek ve hem Türkiye genelinde hem de illere özel saatler hakkında detaylı bilgi sunulacak. Peki, Kütahya iftar vakti saat kaçta? İşte, Kütahya İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve Müslümanlar için derin bir manevi değer taşımaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de faziletine vurgu yapılan bu mübarek ay, yine en iyi şekilde değerlendirilmek üzere bekleniyor. İlk sahura kalkmaya kısa bir süre kala, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılına ait imsakiye takvimini yayımlayarak, iftar ve sahur saatlerini duyurdu. Kütahya için de iftar saati belirlenmiş oldu ve bu önemli takvim, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için rehber niteliği taşıyacak. Peki, Kütahya'da sahur vakti saat kaçta? İşte, Kütahya sahur (imsak) ve iftar saati!

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

KÜTAHYA İMSAKİYE 2025: KÜTAHYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi web sitesi üzerinden Türkiye'nin 81 iline ait 29 günlük imsakiye takvimini yayımladı. Kütahya ve diğer iller için iftar ve sahur vakitleri netleşti. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı için iftar ve sahur saatleri ise şu şekilde sıralandı:

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KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
İftar Vakti: 18:59

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 06:03
İftar Vakti: 19:00

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 06:01
İftar Vakti: 19:01

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 06:00
İftar Vakti: 19:02

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:58
İftar Vakti: 19:03

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

KÜTAHYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:16

2 Mart Pazar: 20:17

3 Mart Pazartesi: 20:18

4 Mart Salı: 20:19

5 Mart Çarşamba: 20:20

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a yaklaşmayı, oruç tutarak nefsini eğitmeyi ve yoksulların durumunu daha derinden anlamayı amaçlayan müminler için niyet etmek, yapılan işin farkında olmak demektir. Oruç için niyetin "Niyet ettim Allah rızası için bugün oruç tutmaya" şeklinde yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin geceden yapılması ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde belirlenmesi daha faziletli kabul edilir. Ramazan ayının her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi gereklidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Sahura kalkmak, oruç tutmaya niyet ederek yatmak veya ertesi gün oruç tutmaya karar vermek gibi davranışlar, niyet olarak kabul edilir. Eğer bu tür bir niyet yapılmazsa, sabah vakti uyanan bir kimse, oruç tutma niyetini sabah saatlerinde de yapabilir.

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