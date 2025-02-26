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KÜTAHYA İFTAR VAKTİ 2025: Kütahya İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:18
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayı için illere özel iftar ve sahur saatlerini resmi web sitesinde yayınladı. Kutsal Ramazan ayı yaklaşırken, milyonlarca kişi sabah saatlerinde "Sahur saati kaçta?" ve akşamları "İftar saati ne zaman?" sorularının cevabını öğrenmeye başladı. Ramazan ayında oruç tutanların doğru zaman dilimlerine göre hazırlık yapabilmesi için, her yıl olduğu gibi, bu yıl da iftar ve sahur saatlerine dair bilgilere kolayca ulaşılabilecek. İmsakiye bilgileri, sabah.com.tr üzerinden en güncel şekilde takip edilebilecek ve hem Türkiye genelinde hem de illere özel saatler hakkında detaylı bilgi sunulacak. Peki, Kütahya iftar vakti saat kaçta? İşte, Kütahya İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri