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Haberler Yaşam Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut'ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:52

Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut'ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

Kut'ül Amare zaferi 1. Dünya savaşı'nın Irak Cephesi'nde İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaşın 106. Yıldönümü binlerce kişi tarafından gündeme geliyor. Bu noktada "Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek, muharebe nerede ve ne zaman yapıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihimizin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri bu muharebe, 29 Nisan 1916'da Türk Bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı ve sömürgeci devletlere tarihi bir tokadın atıldığı şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçti. Peki, Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? İşte tarihi ve detaylar...

Kut’ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut’ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

Kut'ül Amare zaferi; İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Bugün tüm yurtta 106. Yıldönümü nedeniyle anılan bu zaferle ilgili olarak "Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek, muharebe nerede ve ne zaman yapıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk tarihinin önemli zaferlerinden olan bu savaş sömürgecilere atılan adeta bir osmanlı tokadıydı. Peki, Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? İşte tüm detaylar...

Kut’ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut’ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

OSMANLI İNGİLİZLERİN TAMAMINI ESİR ALDI

Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Ammare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla bitti.

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Kut’ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut’ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

Kut'ül Ammare, Dicle Nehri kıyısında Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi'nin 350 km kuzeyinde, Bağdat'ın 170 km güneyinde bulunan bir kasabadır.

Kut’ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut’ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

1915 yılı nüfus sayımına göre 6500 kişi bulunmaktaydı.

Kut’ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut’ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

SELMAN-PAK'TAN SONRA GERİ ÇEKİLDİLER

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 22-23 Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'ni (Ctesiphon) kazanamayarak geri çekildi ve 3 Aralık'ta Kut'a sığındı.

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