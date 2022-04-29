Haberler Yaşam Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut'ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:52

Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? Kut'ül amare muharebesi nerede ve ne zaman yapıldı?

Kut'ül Amare zaferi 1. Dünya savaşı'nın Irak Cephesi'nde İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanan savaşın 106. Yıldönümü binlerce kişi tarafından gündeme geliyor. Bu noktada "Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek, muharebe nerede ve ne zaman yapıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihimizin en önemli ve anlamlı zaferlerinden biri bu muharebe, 29 Nisan 1916'da Türk Bayrağının Kut'ül Amare surlarına çekilerek İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı ve sömürgeci devletlere tarihi bir tokadın atıldığı şanlı bir zafer olarak kayıtlara geçti. Peki, Kut'ül amare zaferi nedir, ne demek? İşte tarihi ve detaylar...