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Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji'den tam 16 ile sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 09.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
20:45
Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji'den tam 16 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Raporda, 10 Temmuz tarihi içinde tam 16 il sarı kod ile uyarıldı. Meteoroloji ayrıca; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...