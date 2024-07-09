Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu akşam erken saatlerde ve yarın (Çarşamba) görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.