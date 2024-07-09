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Haberler Yaşam Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji'den tam 16 ile sarı kodlu uyarı
Giriş Tarihi: 09.07.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 20:45

Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji'den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Raporda, 10 Temmuz tarihi içinde tam 16 il sarı kod ile uyarıldı. Meteoroloji ayrıca; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

Son hava durumu tahmin raporuna göre yurdun İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimleri kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporda 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod verilen iller; Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu ,Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan ve Karabük olarak listelendi.

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Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu akşam erken saatlerde ve yarın (Çarşamba) görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kuvvetli sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji’den tam 16 ile sarı kodlu uyarı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 27°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

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