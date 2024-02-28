Kuyumcu kardeşlerden 150 milyon liralık vurgun: Arkadaşlarını bile kandırmışlar!

ALTINLAR VE PARA KAYIP!

Kuyumculuk yapan iki kardeşe kendilerinden çok güvendiklerini söyleyen mağdur vatandaşlar ise dolandırıldıkları için üzgün ve şokta olduklarını ifade ederek paralarının geri almak için yardım istedi. Kuyumcu kardeşlerin iş yeri önünde toplanan mağdurlar, kayıp para ve altınlarının bulunmasını istiyor. 30'dan fazla mağdurdan biri olduğunu söyleyen Mehmet Alkan, "Bu kuyumcular benim 15 yıldır arkadaşım. Devamlı alışveriş yaptığımız bir yer. Güvendiğimiz bir insandı. 1 yıldır onunla iş yapıyorum. Son olarak Ocak 2024'te benden para istedi. 'Nakit paranı getir bende sana daha fazla para kazandırayım' dedi. Ben de getirip 50 tam altın parası verdim. 16 Ocak'ta benim paramı tekrar yatırdı. 2 gün sonra tekrar aradı ve dedi ki, 'para hala duruyorsa getir sana 26 Ocak'ta 3 tane fazla altın vereyim'. Ben de tekrar verdim. Yaklaşık 3 haftadır iş yeri kapalı. Aradığımızda bize babasının rahatsız olduğunu ve İstanbul'da olduğunu söyledi. Fakat öyle bir şey yokmuş bizi dolandırıp kaçmış. 30 kişiden fazla vatandaş toplam 150 milyon TL dolandırıldı. Benim kaybım 750 bin TL. Ben polise şikayette bulundum" dedi.

