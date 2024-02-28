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Kuyumcu kardeşlerden 150 milyon liralık vurgun: Arkadaşlarını bile kandırmışlar!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:29
Kuyumcu kardeşlerden 150 milyon liralık vurgun: Arkadaşlarını bile kandırmışlar!
Gaziantep'te 19 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş. isimli iki kardeş, aralarında yakın arkadaşlarının da olduğu 30 kişiyi altın yatırımı vaadiyle kandırdı. Topladıkları 150 milyon TL ile kayıplara karışan kardeşler, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Mağdurların ifadeleri şoka uğrattı: Kendimden şüphe ederdim ama…