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Haberler Yaşam Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:04

Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

Aksiyon ve dram türlerindeki Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Filmin yönetmen koltuğunda John Andreas Andersen oturuyor. Sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. Genç isimlerin yer aldığı filmde tansiyon oldukça yükseliyor. Peki; Kuzey Denizi filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, filme dair ayrıntılar...

Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

Kuzey Denizi filmi bu akşam ekranlarda. Norveç'teki bir hikayeyi anlatan yapımda aksiyon oldukça yüksek. Orijinal adı Nordsjøen olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. İşte, 2021 yapımı Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu...

Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

KUZEY DENİZİ FİLM KONUSU

1969'da Norveç hükümeti, Kuzey Denizi'nde dünyanın en büyük petrol sahalarından birini keşfedip, bir açık deniz sondajı dönemi başlatır. Aradan geçen 50 yılın ardından çevresel sonuçlar kendini göstermeye başlar.

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Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

Okyanus tabanında bir çatlak oluşmuştur ve bu teçhizatın çökmesine neden olur. Denizaltı operatörü Sofia da dahil olmak üzere bir araştırma ekibi, kayıpları aramak ve hasarın nedenini değerlendirmek için araştırmaya başlar.

Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

Bu durumun bir kıyametin başlangıcı olduğunun keşfedilmesinin ardından kulelerin boşaltılmasa başlanır. Ancak bu sırada Sofia'nın sevgi dolu arkadaşı Stian denizin derinliklerinde mahsur kalır ve Sofia onu kurtarmak için suya dalmak zorunda kalır.

Kuzey Denizi filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kuzey Denizi filmi ne zaman çekildi?

KUZEY DENİZİ FİLMİ OYUNCULARI

  • Kristine Kujath Thorp
  • Henrik Bjelland
  • Rolf Kristian Larsen
  • Anders Baasmo Christiansen
  • Bjorn Floberg
  • Christoffer Staib
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