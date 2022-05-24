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Haberler Yaşam Kuzey Kutbu'nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:42

Kuzey Kutbu'nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

Adını daha önce duymadıysanız şimdi öğrenecekleriniz sizi şaşkına çevirecek. Nenetler, dünyanın en garip ve şoke edici geleneklerine sahip. Günüzmüde böyle hayatların yaşandığına inanmak elbette bir hayli zor. Ren geyiği besleyen Nenet kabilesinin üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşıyorlar. Nenet kabilesi çiğ et yiyor kan içiyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmeye hiç niyetli değil. İşte Nenetler'e dair gerçekler...

Kuzey Kutbu’nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

NENETLER KAN İÇİP ÇİĞ ETLE BESLENİYOR

Yer kürenin farklı coğrafyalarında birbirinden ilginç kabilelere raastlamak mümkün. Kimileri sanki bu yüzyıldan değil. Nenetler işte tam da bu örneği karşılıyor. Peki ilginç olan tarafları neler? İşte detaylar...

Kuzey Kutbu’nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

Yanlış okumadınız! Onlar çiğ etle besleniyor. Üstelik kan içiyorlar. Nenetlerin hayatı bizim için pek de inanılacak gibi değil ama yüzyıllardır böyle yaşıyorlar.

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Kuzey Kutbu’nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

DOĞAL HAYATI TERK ETMEK İSTEMİYORLAR

Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait.

Kuzey Kutbu’nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

NÜFUSLARI 40 BİNDEN FAZLA

Burada 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor.

Kuzey Kutbu’nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

Tek amaçları hayatta kalmak.

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