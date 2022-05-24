Haberler Yaşam Kuzey Kutbu'nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:42

Kuzey Kutbu'nun inanılmaz kabilesi! Çiğ et ve kanla besleniyorlar

Adını daha önce duymadıysanız şimdi öğrenecekleriniz sizi şaşkına çevirecek. Nenetler, dünyanın en garip ve şoke edici geleneklerine sahip. Günüzmüde böyle hayatların yaşandığına inanmak elbette bir hayli zor. Ren geyiği besleyen Nenet kabilesinin üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip. Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşıyorlar. Nenet kabilesi çiğ et yiyor kan içiyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsa da doğal hayatlarını terk etmeye hiç niyetli değil. İşte Nenetler'e dair gerçekler...