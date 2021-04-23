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Haberler Yaşam Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:18

konukları kim? Bu haftaki belli oldu!

Star TV ekranlarının sevilen programı konukları ile merak ediliyor. Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan programa her hafta farklı konuk katılıyor. Karadeniz müziğinin sevilen yüzü Volkan Konak'ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki konukları belli olurken akşam saatlerine doğru kim, bu hafta kimler var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Merakla beklenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 23 Nisan Cuma konukları ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu. İşte 23 Nisan 2021 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları ve tüm detaylar…

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!

konuklarıyla evlerimizi şenlendirmeye geliyor. Her hafta Cuma akşamı yayınlanmaya başlanan program bugün ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Birbirinden değerli şarkıcıların bulunduğu programda yine türkülerle nostalji yaşanacak. Ünlü isimlerle unutulmaz bir gecenin yaşanacağı program yine dikkat çeken konuklarıyla ekran başına kilitleyecek. Buna göre; kim? 23 Nisan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları kimler?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Star TV ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 23 Nisan konukları şöyle;

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları (23 Nisan 2021)

Erdal Erzincan,

Mercan Erzincan,

Özlem Özdil

Türkü Akbayram

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

Erdal Erzincan,1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla da o yaşlarda tanıştı. 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; 'Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği' (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki bitirme tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

1994 yılında hazırladığı Töre isimli ilk solo albümünden sonra; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar (Enstrümantal) isimli albümlerini hazırladı.

Ayrıca Tolga Sağ, İsmail Özden, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız adı altında üç albüm hazırladı.

2004 yılında Viyana'da; Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle, Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrasıyla birlikte bir konser verdi.

'Classic Cem' adıyla gerçekleştirilen bu konser ayrıca Hollanda'da iki farklı orkestrayla sahnelendi.

2004 yılında öğrencilerinden oluşan yirmi beş kişilik bağlama orkestrasıyla yurt içinde konserler verdi.

İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la hazırladığı enstrümantal albüm ECM Records tarafından The Wind adıyla yurt dışında ve Türkiye'de yayımlandı.

Kayhan Kalhor'la birlikte Türkiye ve Avrupa'nın yanında, World Music Institute tarafından organize edilen turne kapsamında Amerika ve Kanada'da konserler verdi.

On yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda eğitim vermekte ve ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak da bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmektedir.

Kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!

MERCAN ERZİNCAN KİMDİR?

1976 doğumlu sanatçı Mercan Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Erdal Erzincan'ın eşidir. Bu evliliğinden 1 çocuğu vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü ile başladığı eğitim hayatını Temel Bilimler Bölümü mezuniyeti ile tamamlamıştır. Haliç Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk albümünü 1988 senesinde Alican AĞıt ile tamamlamış ardından Düşlerim Yol Alır, Mihman ve Seyir isimli albümleri müzik piyasasına sunmuştur.

2002 senesinde Radyo Barış, 2003 yılında Cem Radyo, 2007 yılında ise Düzgün Tv ekranlarında Türk Halk Müziği programları hazırlamış ve sunmuştur.

2009'da Yunanistan Girit adasında Labyrinth Musical Workshop'da Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılmıştır. 1994 yılında başladığı Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezinde ve 2010 yılından itibaren aktif olarak halen Nazım Hikmet Akademisinde sürdürmektedir.

Ayrıca Kırk Yamalı Bohça isimli Kadın Müzisyenler grubunda 3 sene kadar yer almış yurtdışı ve yurtiçi bir çok konsere katılan Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği İlçesi'ndendir.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? Bu haftaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23 Nisan konukları belli oldu!

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR ?

Özlem Özdil, 8 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğdu. Babasının ismi Veli Özdil annesinin ismi ise Nadide'dir. Dedesi Aksaray'dan zamanında İzmir'e göç etmiştir. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi.

Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor. Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

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