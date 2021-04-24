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Haberler Yaşam Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 08:25

'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

, ve gibi birçok ilde yetişen mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Vatandaşlar kilosu 2 bin liradan satılan mantar için dağ bayır geziyor. Bu kez ise işin içine girdi. 'de planan durum hayata geçerse dünyada bir ilk olacak. İşte ayrıntılar...

Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

Vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen mantarını satarak gelir elde ediyor.

Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

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Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

Hacıoğlan Mahallesi'nde toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer,

Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...

"Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

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