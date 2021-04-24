HaberlerYaşamKuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:43Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 08:25
Kuzugöbeği'nin kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı! Dünyada bir ilk olacak...
Antalya, Muğla ve Denizli gibi birçok ilde yetişen kuzugöbeği mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Vatandaşlar kilosu 2 bin liradan satılan mantar için dağ bayır geziyor. Bu kez ise işin içine bilim girdi. Düzce'de planan durum hayata geçerse dünyada bir ilk olacak. İşte ayrıntılar...